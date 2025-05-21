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На 6-м Пленарном заседании сети GlobE обсудили экологические преступления должностных лиц

На 6-м Пленарном заседании сети GlobE обсудили экологические преступления должностных лиц На 6-м Пленарном заседании сети GlobE обсудили экологические преступления должностных лиц
Происшествия
21 мая 2025 г. 13:26
На 6-м Пленарном заседании сети GlobE обсудили экологические преступления должностных лиц

Баку принимает Шестое Пленарное заседание в рамках Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Организации Объединенных Наций – GlobE Network. В этом престижном мероприятии участвуют представители более 120 государственных учреждений из 92 стран, включая прокуратуры, независимые антикоррупционные организации и международные институты.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в общей сложности более 300 представителей присутствуют на мероприятии, еще 60 участников подключились в онлайн-формате. На заседании запланировано более ста выступлений.

По инициативе Генпрокуратуры Азербайджана в рамках Пленарного заседания было проведено мероприятие на тему "Предотвращение и расследование экологических преступлений, совершенных должностными лицами в пользу юридических лиц".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGlobE Şəbəkəsinin 6-cı Plenar İclasında vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilən ekoloji hüquqpozmalar müzakirə edilib

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