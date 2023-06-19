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На 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе

На 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе На горячую линию МЧС “112” поступила информация об утечке на нефтепроводе в районе поселка Джейранбатан Абшеронского района.
Происшествия
19 июня 2023 г. 00:53
На 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошла утечка в нефтепроводе

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об утечке на нефтепроводе в районе поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Как передает Report, в связи с информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и специалисты Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору, проинформированы соответствующие органы.

В ходе предварительной оценки происшествия было установлено, что утечка произошла в нефтепроводе на 27-м километре дороги Баку-Сумгайыт.

В настоящее время в рамках мер безопасности в связи с утечкой нефти на территории несут дежурство силы Государственной противопожарной службы МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı-Sumqayıt yolunun 27-ci kilometrliyində neft kəmərində sızma baş verib

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