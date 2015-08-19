​Мясные и молочные продукты без документов изъяли в России у прилетевших из Таджикистана и Азербайджана

Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Прибывшие в "Пулково" авиарейсами из Таджикистана и Азербайджана пассажиры пытались незаконно ввезти в Россию продукты.

Как передает Report, об этом сообщили "Росбалту" в пресс-службе Россельхознадзора.

Как отмечается в сообщении, молочную и мясную продукцию общим весом около 13 кг обнаружили в багаже и ручной клади пассажиров.

Продукция ввозилась без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и территориальное происхождение груза.

Потенциально опасный груз задержан и подлежит уничтожению в мусоросжигательной печи.