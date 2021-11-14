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МВД: Женщина, нанесшая себе увечья, не привлечена к какой-либо уголовной ответственности

МВД: Женщина, нанесшая себе увечья, не привлечена к какой-либо уголовной ответственности "Нет какого-либо уголовного или административного преследования в отношение Иориной Натальи Вячеславовны. В целях предотвращения нанесения ею увечий себе самой, она была приглашена в отдел полиции и передана под контроль врачей".
Происшествия
14 ноября 2021 г. 12:53
МВД: Женщина, нанесшая себе увечья, не привлечена к какой-либо уголовной ответственности

"Нет какого-либо уголовного или административного преследования в отношение Иориной Натальи Вячеславовны. В целях предотвращения нанесения ею увечий себе самой, она была приглашена в отдел полиции и передана под контроль врачей".

Как передает Report, об этом сказал начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"В настоящее время ее здоровье находится в стабильном состоянии. В ближайшие часы ее отправят домой. Распространенные в социальных сетях утверждения о том, что она, якобы, была задержана за политические взгляды, являются беспочвенными. Продолжается расследование по беспокоящим женщину обстоятельствам", - отметил Э.Гаджиев.

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