МВД: Женщина, нанесшая себе увечья, не привлечена к какой-либо уголовной ответственности

"Нет какого-либо уголовного или административного преследования в отношение Иориной Натальи Вячеславовны. В целях предотвращения нанесения ею увечий себе самой, она была приглашена в отдел полиции и передана под контроль врачей".

"Нет какого-либо уголовного или административного преследования в отношение Иориной Натальи Вячеславовны. В целях предотвращения нанесения ею увечий себе самой, она была приглашена в отдел полиции и передана под контроль врачей".

Как передает Report, об этом сказал начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"В настоящее время ее здоровье находится в стабильном состоянии. В ближайшие часы ее отправят домой. Распространенные в социальных сетях утверждения о том, что она, якобы, была задержана за политические взгляды, являются беспочвенными. Продолжается расследование по беспокоящим женщину обстоятельствам", - отметил Э.Гаджиев.