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МВД: Заявления семьи осужденного фермера из Губы являются предвзятыми

МВД: Заявления семьи осужденного фермера из Губы являются предвзятыми 16:21
Происшествия
9 января 2025 г. 16:47
МВД: Заявления семьи осужденного фермера из Губы являются предвзятыми

Заявления семьи жителя Губы Рашида Мамедова, приговоренного судом к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершенные преступления, касательно расследования его дела, являются необоснованными и предвзятыми.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью было возбуждено уголовное дело на основании многочисленных жалоб граждан, пострадавших от незаконных действий Мамедова. Ранее он уже привлекался к ответственности за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.

"Следствием установлено, что 43-летний Рашид Мамедов неоднократно вымогал денежные средства у граждан под угрозой применения насилия и уничтожения имущества. В различное время и у различных граждан он вымогал 68 000, 34 000, 10 000, 11 900, 13 090, 23 800 и 7 500 манатов. Его вина была доказана на основе неопровержимых доказательств. Мамедову было предъявлено обвинение в вымогательстве денежных средств, дело передано на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям" - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что заявления семьи Мамедова являются предвзятыми, не соответствуют действительности и направлены на попытку выгородить своего родственника от предъявленных обвинений.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Azadlıqdan məhrum olunan qubalı fermerin ailə üzvlərinin iddiaları əsassızdır

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