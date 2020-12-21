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МВД: Заведены уголовные дела в отношении 26 больных ковидом

МВД: Заведены уголовные дела в отношении 26 больных ковидом 35 из них были возвращены домой, 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии
Происшествия
21 декабря 2020 г. 10:57
МВД: Заведены уголовные дела в отношении 26 больных ковидом
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Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушениями действующего в стране карантина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

19-20 декабря сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 38 коронавирусных больных, разгуливавших в общественных местах. 35 из них были возвращены домой, 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В отношении 26 человек, грубо нарушивших карантин и создавших реальную угрозу распространения коронавируса, возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə və bazar günləri 26 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi açılıb

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