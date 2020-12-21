МВД: Заведены уголовные дела в отношении 26 больных ковидом

35 из них были возвращены домой, 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушениями действующего в стране карантина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

19-20 декабря сотрудниками органов внутренних дел были задержаны 38 коронавирусных больных, разгуливавших в общественных местах. 35 из них были возвращены домой, 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В отношении 26 человек, грубо нарушивших карантин и создавших реальную угрозу распространения коронавируса, возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 УК Азербайджана.