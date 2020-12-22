МВД: Заведены уголовные дела в отношении 21 больного COVID-19

Продолжаются надлежащие следственные действия

21 декабря сотрудниками органов внутренних дел были задержаны и возвращены домой 27 коронавирусных больных, разгуливавших в общественных местах в нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В отношении 21 человека возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Продолжаются надлежащие следственные действия.