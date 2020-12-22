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МВД: Заведены уголовные дела в отношении 21 больного COVID-19

МВД: Заведены уголовные дела в отношении 21 больного COVID-19 Продолжаются надлежащие следственные действия
Происшествия
22 декабря 2020 г. 10:35
МВД: Заведены уголовные дела в отношении 21 больного COVID-19
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21 декабря сотрудниками органов внутренних дел были задержаны и возвращены домой 27 коронавирусных больных, разгуливавших в общественных местах в нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В отношении 21 человека возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Продолжаются надлежащие следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Dünən 21 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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