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МВД: Задержаны три человека, занимавшиеся хищением средств с банковских карт

МВД: Задержаны три человека, занимавшиеся хищением средств с банковских карт Сотрудники полиции задержали трех человек, воровавших денежные средства с банковских карт граждан.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 15:23
МВД: Задержаны три человека, занимавшиеся хищением средств с банковских карт

Сотрудники полиции задержали трех человек, воровавших денежные средства с банковских карт граждан.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Главного управления полиции города Баку был задержан подозреваемый в мошенничестве Ровшан Рагимов (1973 г.р.). В ходе расследования выяснилось, что Рагимов подходил к гражданам у банкоматов якобы с целью оказать помощь, затем заполучал данные их банковских карт и воровал средства, находящиеся на их счетах.

Сотрудниками Абшеронского районного управления полиции задержан ранее судимый Вилад Алиев (2000 г.р.). Задержанный различными способами заполучил реквизиты банковских карт пяти граждан в нескольких населенных пунктах Абшеронского района, после чего снял деньги с их счетов.

По аналогичному обвинению был задержан житель города Мингячевир Рамиль Салманов (1996 г.р.). Было установлено, что он совершил кибермошенничество в отношении пяти человек.

По фактам проводятся расследования.

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