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МВД: Задержаны лица, незаконно хранившие оружие

МВД: Задержаны лица, незаконно хранившие оружие Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) провели мероприятия по выявлению лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие в своих домах.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 13:51
МВД: Задержаны лица, незаконно хранившие оружие

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) провели мероприятия по выявлению лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие в своих домах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе мероприятий в городах Баку и Сумгайыт, а также в Габалинском районе были задержаны Эльвин Керимов, Рустам Керимов, Акиф Абзеров, Вусал Джафаров и Аслан Гусейнов.

У Эльвина Керимова были обнаружены 1 пистолет марки "ТТ", 8 патронов, 1 магазин, у Рустама Керимова - 2 винтовки марок "TOZ" и "Иж" без соответствующих документов, а также 43 патрона к ним.

В Сумгайыте у Аслана Гусейнова были обнаружены и изъяты 1 пистолет марки "Наган" и 2 патрона.

У задержанного Акифа Абзерова были обнаружены пистолет конструкции Браунинга, 9 патронов, 1 магазин, у Вусала Джафарова - 1 автомат марки "Калашников", а также 27 патронов к нему.

В связи с указанными фактами в отношении каждого задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении упомянутых лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməliyyatlar keçirib, saxlanılanlar var

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