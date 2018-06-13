МВД: Задержаны двое из избивших 63-летнего мужчину в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Задержаны двое из избивших 63-летнего мужчину в Агстафе.

Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, лейтенант полиции Эшгин Гасымов.

В информации говорится, что в связи с избиением жителя Агстафинского района Алязова Насиба Аскер оглы 1955 г.р., в качестве подозреваемых задержаны житель районного села Кочасгер Мовлаев Саид Мобил оглы и Мисгинов Самир Магсад оглы.

Э.Гасымов добавил, что сотрудники Агстафинского РОП выясняют, участвовали ли в инциденте другие лица. По предварительным данным, инцидент произошел на почве личных отношений.

Отметим, что по словам родных потерпевшего, около 15 человек на трех автомобилях преградили путь Н.Алязову, возвращавшемуся домой на автомобиле марки "Нива", насильно извлекли его из автомобиля и избили.

Получивший тяжелые травмы Н.Алязов был госпитализирован.

*** 11:50

Агстафа. 13 июня. REPORT.AZ/ Жителя Агстафинского района избили до полусмерти несколько людей.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Кочасгер.

Группа лиц на трех автомобилях преградила путь жителю села Алязову Насибу Аскер оглы 1955 г.р., возвращавшемуся домой на автомобиле марки "Нива". Около 15 человек, вышедшие из автомобилей, сильно избили его. Потерпевший был госпитализирован.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Факт расследуется.