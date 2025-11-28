МВД: Задержаны 8 человек за торговлю банковскими картами для онлайн-азартных игр

Киберполиция продолжает оперативно-технические мероприятия против лиц, занимающихся куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода денежных средств, полученных от незаконно организованных в социальных сетях онлайн-азартных игр.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в ходе очередных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью, были задержаны еще 8 человек - Дильгам Умудов, Нургасан Балаев, Сервер Мамедов, Заур Мамедзаде, Атабала Гараев, Эльчин Искендеров, Фарид Гадиров и Джошгун Джафарли.

Установлено, что задержанные покупали банковские карты у отдельных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти карты продавались лицам, организующим незаконные онлайн-азартные игры, которые управляются из-за рубежа, преимущественно через социальную сеть Telegram, с целью использования в преступных деяниях. В ходе операции было выявлено, что сотни банковских карт, приобретенных задержанными лицами, использовались в этих и других киберпреступлениях.

По фактам продолжаются расследования в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью.

"Если вы обнаружили, что вашу банковскую карту используют в незаконных целях, на ваш счет поступили средства из сомнительных источников или вам предлагают продать данные карты за вознаграждение, следует незамедлительно сообщить об этом в полицию", - говорится в сообщении МВД.