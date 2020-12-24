МВД: Задержаны 25 больных COVID-19

В отношении 18 человек возбуждены уголовные дела

В связи с особым карантинным режимом, введенным для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются контрольные меры по профилактике активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

23 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 25 коронавирусных больных. Из них 23 были возвращены домой, еще двое размещены в больницы.

В отношении 18 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.