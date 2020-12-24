О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: Задержаны 25 больных COVID-19

МВД: Задержаны 25 больных COVID-19 В отношении 18 человек возбуждены уголовные дела
Происшествия
24 декабря 2020 г. 10:10
МВД: Задержаны 25 больных COVID-19

В связи с особым карантинным режимом, введенным для предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются контрольные меры по профилактике активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

23 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 25 коронавирусных больных. Из них 23 были возвращены домой, еще двое размещены в больницы.

В отношении 18 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daha 25 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi