МВД: Задержана убийца, расчленившая женщину

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о произошедшем в столице убийстве.

Как сообщили Report в МВД, 16 февраля около 9 часов утра в контейнере для бытовых отходов на территории Бинагадинского района было обнаружено расчлененное женское тело.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено, что тело принадлежит жительнице поселка Бюльбюля, 58-летней Рагимовой Любови, которая 12 февраля была убита у себя дома ударом тупого предмета. Удар нанесла ранее судимая 50-летняя Ирина Горлова, после чего она расчленила труп топором и выбросила в контейнер для бытовых отходов.

По итогам предпринятых неотложных оперативных мер И.Горлова была задержана и передана следствию.

По факту продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.