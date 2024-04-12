МВД: Задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

В Зардабском районе задержан наркокурьер, сбывавший наркотические средства ввезенные из Ирана.

В Зардабском районе задержан наркокурьер, сбывавший наркотические средства ввезенные из Ирана.

Об этом сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Наркокурьер задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района. Им является ранее судимый за грабеж Кямран Гулиев. У задержанного были изъяты около 5 кг марихуаны.

Гулиев заявил, что занимался сбытом наркотиков, которые получал через гражданина Ирана, представившегося именем Джалал, с которым он познакомился в социальных сетях.

Задержанный также уточнил, что планировал доставить наркотики в Гянджу.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.