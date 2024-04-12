О нас

МВД: Задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

МВД: Задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана В Зардабском районе задержан наркокурьер, сбывавший наркотические средства ввезенные из Ирана.
Происшествия
12 апреля 2024 г. 10:20
МВД: Задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

В Зардабском районе задержан наркокурьер, сбывавший наркотические средства ввезенные из Ирана.

Об этом сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Наркокурьер задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зардабского района. Им является ранее судимый за грабеж Кямран Гулиев. У задержанного были изъяты около 5 кг марихуаны.

Гулиев заявил, что занимался сбытом наркотиков, которые получал через гражданина Ирана, представившегося именем Джалал, с которым он познакомился в социальных сетях.

Задержанный также уточнил, что планировал доставить наркотики в Гянджу.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxs həbs edilib

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
5 апреля 2024 г. 12:52
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
Политолог: Обещание военной помощи Армении в Брюсселе - угроза для Южного Кавказа
6 апреля 2024 г. 15:55
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
В Ростовской области произошел подрыв трубопровода, загрузка танкеров остановлена
6 апреля 2024 г. 13:40
В Баку убита 34-летняя женщина
В Баку убита 34-летняя женщина
6 апреля 2024 г. 01:18
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
6 апреля 2024 г. 16:24
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
7 апреля 2024 г. 21:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi