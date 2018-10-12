МВД: Задержан мужчина, ограбивший в Баку и Сумгайыте около 100 квартир

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Хатаинского РУП был задержан житель Баку Заур Сюлейкин, ограбивший ряд квартир и мест хранения на территории столицы.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

В ходе расследований выяснилось, что он проникал в помещения, разбивая окна и взламывая железные решетки, крал золотые украшения, а также инструменты.

В результате проведенных дополнительных мероприятий было установлено, что с начала года до дня задержания З.Сюлейкин ограбил в различных районах столицы и Сумгайыте около 100 квартир. В показаниях следствию он признался, что только в Хатаинском районе ограбил 25 квартир.

Отметим, что украденные ювелирные изделия мужчина продавал в торговых центрах на различных территориях столицы.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются. Не исключается совершение указанным лицом также других преступлений. Лица, пострадавшие в результате преступных действий З.Сюлейкина, могут обратиться в Call-центр министерства внутренних дел "102" или же в Хатаинское РУП.