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МВД: Задержан мужчина, грабивший платежные терминалы

МВД: Задержан мужчина, грабивший платежные терминалы Задержан мужчина, ограбивший платежные терминалы, установленные в 25 магазинах Азербайджана.
Происшествия
30 ноября 2022 г. 09:48
МВД: Задержан мужчина, грабивший платежные терминалы

Задержан мужчина, ограбивший платежные терминалы, установленные в 25 магазинах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Факты кражи были зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и передан следствию ранее судимого Газанфара Бабаева.

В ходе расследования было выявлено, что Бабаев грабил платежные терминалы в магазинах в Баку, Сумгайыте, Товузском и Исмаиллинском районах.

Подозреваемый обвиняется в краже из терминалов, установленных в 12 магазинах столицы. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: "25-ə yaxın mağazadakı ödəmə terminallarını talayan şəxs saxlanılıb"

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