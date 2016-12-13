МВД задержало лиц, незаконно сбывающих валюту на "черном рынке"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел задержало лиц, незаконно сбывающих валюту на "черном рынке". Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, на территории Сабаильского района при попытке продать на "черном рынке" 42 тыс. 630 долларов США и 30 тыс. евро за 135 тыс. манатов были задержаны житель Абшеронского района Алиев Сабухи и житель города Баку Ахмедов Эмиль.

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками управления, на территории Наримановского района был задержан еще один человек, занимающийся незаконным обменом валютой - житель города Баку Камран Шарифов. Он был задержан при попытке продажи 54 тыс. 585 долларов США за 100 тыс. манатов. При осмотре его квартиры там были обнаружены и изъяты 12 тыс. 600 манатов и 7 тыс. 515 долларов США.

По указанным фактам продолжается расследование в следственном отделе Главного управления.