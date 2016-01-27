МВД: Зачинщики драки на заправочной станции Azpetrol задержаны

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент, произошедший на заправочной станции Azpetrol на Тбилисском проспекте Баку.

Как отметил в ответ на запрос Report замначальника пресс-службы МВД Эхсан Захидов, 25 января в 04:00 на заправочной станции на Тбилисском проспекте столицы возник спор между заехавшим на станцию водителем, его пассажиром и работником охраны Садигом Багировым. Спор перерос в драку, и находившиеся в машине избили С.Багирова и скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Насиминского РУП подозреваемые, жители Баку Махир Искендеров и Иса Азизов были задержаны.

По факту ведется расследование.