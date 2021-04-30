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МВД: За сутки задержаны еще 5 больных коронавирусом

МВД: За сутки задержаны еще 5 больных коронавирусом В настоящее время продолжаются следственные действия
Происшествия
30 апреля 2021 г. 10:55
МВД: За сутки задержаны еще 5 больных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 29 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу и вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении двоих возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə 5 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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