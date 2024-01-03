МВД: За сутки задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 33 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 января, а также 3 преступления, зафиксированных ранее.

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 33 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 января, а также 3 преступления, зафиксированных ранее.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

По подозрению в совершении преступлений задержаны 25 человек.

В то же время задержаны 5 человек, объявленных ранее в розыск, в том числе 4 разыскиваемых должника.

Выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 11 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.