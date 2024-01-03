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МВД: За сутки задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений

МВД: За сутки задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 33 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 января, а также 3 преступления, зафиксированных ранее.
Происшествия
3 января 2024 г. 10:05
МВД: За сутки задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 33 преступления, зарегистрированных на территории страны 2 января, а также 3 преступления, зафиксированных ранее.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

По подозрению в совершении преступлений задержаны 25 человек.

В то же время задержаны 5 человек, объявленных ранее в розыск, в том числе 4 разыскиваемых должника.

Выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 11 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 25 nəfər saxlanılıb

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