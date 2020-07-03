МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина

Из них 717 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 824 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 717 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 106 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 1 человек - за повторное нарушение правил карантина.