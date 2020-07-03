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Report Georgia

МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина

МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина Из них 717 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах
Происшествия
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3 июля 2020 г. 09:30
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина
Report

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 824 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 717 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 106 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 1 человек - за повторное нарушение правил карантина.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 824 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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