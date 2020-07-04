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МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина

МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина
Происшествия
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4 июля 2020 г. 09:47
МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 629 участников дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 564 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 55 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 3 человека - за повторное нарушение правил карантина.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 629 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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