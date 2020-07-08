МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина

За минувшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах&и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухск

За минувшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 874 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 629 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 242 человека - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 3 человека - за повторное нарушение правил карантина.