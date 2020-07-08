О нас
Report Georgia

МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина

МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина За минувшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах&и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухск
Происшествия
8 июля 2020 г. 10:33
МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина
Report

За минувшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 874 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 629 человек, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 242 человека - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 3 человека - за повторное нарушение правил карантина.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP: 1 874 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане умер бывший ректор
ФотоВ Азербайджане умер бывший ректор
8 июля 2020 г. 00:25
15-летний подросток утонул в Куре
Фото15-летний подросток утонул в Куре
7 июля 2020 г. 17:55
Оштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых
ФотоОштрафованы прибывшие в Исмаиллы на отдых
7 июля 2020 г. 17:39
В Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе
ФотоВ Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе
7 июля 2020 г. 17:31
Задержаны члены группировки Лоту Гули
ФотоЗадержаны члены группировки "Лоту Гули"
7 июля 2020 г. 17:29
В супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски
ФотоВ супермаркетах и аптеках проведены рейды против не носящих маски
7 июля 2020 г. 16:31
В Баку подросток совершил кражу в магазине на 2 тыс. манатов
В Баку подросток совершил кражу в магазине на 2 тыс. манатов
7 июля 2020 г. 13:07
Бакинская полиция проводит рейд
ФотоБакинская полиция проводит рейд
7 июля 2020 г. 12:22
МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина
МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина
7 июля 2020 г. 11:48
Арендатор чайного дома в Баку оштрафован на 2 000 манатов за нарушение карантина
ФотоАрендатор чайного дома в Баку оштрафован на 2 000 манатов за нарушение карантина
7 июля 2020 г. 11:24

Последние новости

11:43
Нефть подорожает во втором полугодии Энергетика
11:30
ФАО поможет Азербайджану увеличить количество и улучшить качество производимого фундука АПК
11:24
В Госдуме РФ предложили сроки за нарушение территориальной целостности В регионе
11:24
Бахрам Багирзаде уже садится, пытается двигаться Здравоохранение
11:02
EIA: В Азербайджане добыча нефти сократится на 50-100 тыс. б/с Энергетика
10:52
​В Грузии к тушению лесных пожаров привлечены 4 вертолета В регионе
10:41
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020) Финансы
10:33
МВД: За сутки оштрафованы 1 874 нарушителя карантина Происшествия
10:28
​Азербайджанская нефть растет в цене Энергетика
10:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2020) Финансы
10:22
В ходе протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов Другие страны
10:17
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и генсеком ООН Внешняя политика
10:16
В Грузии число больных COVID-19 превысило 960 В регионе
10:02
Стоимость марки нефти Brent снизилась Энергетика
09:58
ФотоВидеоМинистр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой Нагорно-карабахский конфликт