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МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина

МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина Из них 1 332 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах
Происшествия
7 июля 2020 г. 11:48
МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина
Report

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 482 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 332 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 149 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и человек - за повторное нарушение правил карантина.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 1 482 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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