МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина

Из них 1 332 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Горанбой, Гёйгёль, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 482 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 332 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 149 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 1 человек - за повторное нарушение правил карантина.