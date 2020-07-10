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МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 440 нарушителей карантина

МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 440 нарушителей карантина Проверки проводились в период с 00:00 9 июля до 00:00 10 июля
Происшествия
10 июля 2020 г. 11:04
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 440 нарушителей карантина

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 9 июля до 00:00 10 июля, в целом, к административной ответственности были привлечены 1 440 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 287 человек – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 151 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2, 2 человека – за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 данного Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 170 автомобилей, 70 из которых направлялись в районы, а 100 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 95 автомобилей, 50 из которых направлялись в районы, а 45 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 330 автомобилей, 175 из которых направлялись в районы, а 155 – в столицу.

В целом, были предотвращены 595 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 1 440 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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