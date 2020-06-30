МВД: За сутки оштрафованы 1 674 нарушителя карантина

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За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 674 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 405 человек, не имеющих разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 267 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 2 человека - за повторное нарушение правил карантина.