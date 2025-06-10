МВД: За прошедшие сутки краж с банковских карт не зафиксировано

10:27 9 июня не было зарегистрировано краж с банковских карт.

Правоохранительные органы Азербайджана 9 июня не зафиксировали ни одно случая кражи с банковских карт.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В органы полиции 9 июня не поступали обращения о кибер-кражах денежных средств с банковских счетов граждан", - говорится в информации.

Вместе с тем, МВД призывает население сохранять бдительность для предотвращения попыток получения личной и финансовой информации посредством звонков и сообщений с неизвестных номеров:

"CVV/CVC код банковских карт, срок действия и OTP-пароли (одноразовые пароли), отправляемые по SMS, не следует никому сообщать", - отмечает ведомство.