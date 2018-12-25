МВД: За последние сутки в автоавариях погибли 3 человека

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за последние сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 24 декабря было зарегистрировано 123 преступления, 12 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 16 ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 33 находившихся в розыске лица, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 17 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 3 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задержаны 19 подозреваемых в совершении преступлений.