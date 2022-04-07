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МВД: За последние дни в стране не отмечено ДТП со смертельным исходом

МВД: За последние дни в стране не отмечено ДТП со смертельным исходом За последние четыре дня в стране не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Происшествия
7 апреля 2022 г. 10:48
МВД: За последние дни в стране не отмечено ДТП со смертельным исходом

За последние четыре дня в стране не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил сотрудник Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, подполковник Мубариз Агаев.

Он отметил, что в произошедших в период с 3 по 7 апреля в стране дорожно-транспортных происшествиях погибших нет.

В январе-феврале 2022 года на территории республики произошло 277 дорожно-транспортных происшествий. В результате 126 человек погибли и 225 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке DYP: “Son 4 gündə ölümlə nəticələnən yol qəzası qeydə alınmayıb”

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