МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафованы 83 человека

5 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг на 298 свадебных торжествах в Баку и на территории республ

5 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг на 298 свадебных торжествах в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 246 домах торжеств и во дворах 52 частных домов.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 83 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

1 человек был арестован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Материалы в отношении двух человек переданы на рассмотрение в суд.

Кроме того, 3 200 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.