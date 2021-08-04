МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафован 71 человек

3 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

3 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 224 домах торжеств и во дворах 52 частных домов.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 71 человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Материал в отношении одного человека передан на рассмотрение в суд.

Кроме того, 2 119 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспорта COVID-19.