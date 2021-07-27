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МВД: За нарушение правил карантина при проведении свадеб арестованы 4 человека

МВД: За нарушение правил карантина при проведении свадеб арестованы 4 человека 26 июля представители Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности (АПБА) и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг на 190 свадебных торжествах в Баку и на территории респу
Происшествия
27 июля 2021 г. 11:29
МВД: За нарушение правил карантина при проведении свадеб арестованы 4 человека
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26 июля представители Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, Агентства продовольственной безопасности (АПБА) и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг на 190 свадебных торжествах в Баку и на территории республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 4 человека были арестованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 83 человека оштрафованы по той же статье, материалы в отношении одного гражданина направлены в суд для рассмотрения, 2218 человек не были допущены к празднованию торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toylara görə 4 nəfər həbs edilib, 83 nəfər cərimələnib

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