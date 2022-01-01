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МВД: За нарушение карантина 8 человек не пустили на торжества 31 декабря

МВД: За нарушение карантина 8 человек не пустили на торжества 31 декабря 31 декабря 2021 года представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 167 свадебных торжеств по всей территории Азербайджана.
Происшествия
1 января 2022 г. 10:47
МВД: За нарушение карантина 8 человек не пустили на торжества 31 декабря

31 декабря 2021 года представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 167 свадебных торжеств по всей территории Азербайджана.

Как передает Report, мониторинг был проведен в 165 дворцах торжеств и на 2 приусадебных участках.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 2 человека были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), 8 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Karantini pozduqlarına görə 2 nəfər cərimələnib, 8 nəfər toya buraxılmayıb

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