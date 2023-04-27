МВД: За минувшую неделю в Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 17 человек

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции (РУП) провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции (РУП) провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий за минувшую неделю в Баку были задержаны 17 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.

В ходе следствия было установлено, что некоторые задержанные и ранее привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При обыске в домах задержанных лиц было обнаружено большое количество героина, марихуаны и психотропного вещества - метамфетамин.