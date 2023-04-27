МВД: За минувшую неделю в Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 17 человек

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции (РУП) провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе проведенных мероприятий за минувшую неделю в Баку были задержаны 17 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.
В ходе следствия было установлено, что некоторые задержанные и ранее привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При обыске в домах задержанных лиц было обнаружено большое количество героина, марихуаны и психотропного вещества - метамфетамин.