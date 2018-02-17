МВД: За минувший день зафиксировано 106 фактов преступлений

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 106 фактов преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны и переданы по назначению 38 находящихся в розыске лиц.

На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 3 человека погибли, 4 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 36 человек.