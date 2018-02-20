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    МВД: За минувший день зафиксировано 104 факта преступлений

    15 из них были раскрыты по горячим следам© Report

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 104 факта преступлений,15 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержано и передано по назначению 41 находящееся в розыске лицо.

    На автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 24 человека.

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