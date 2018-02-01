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    МВД: За минувший день в стране зарегистрирован 131 факт преступлений

    34 из них раскрыты по горячим следам

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана с 31 января по 1 февраля.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, органами внутренних дел республики за день зафиксирован 131 факт преступлений, 34 из них были раскрыты по "горячим следам". Задержаны 22 находящихся в розыске лиц. На автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате 1 человек погиб, 1 человек пострадал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и 3 факта незаконного хранения боеприпасов. 

    По подозрению в совершении преступления задержаны 32 человека.

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