МВД: За минувшие выходные в ДТП погибли 4 человека

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Со 2 по 4 июня органами внутренних дел Азербайджана зарегистрирован 171 факт преступлений, 33 из которых раскрыты по "горячим следам".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Раскрыто 22 незавершенных ранее дела, задержаны и переданы по назначению 30 находившихся в розыске лиц, в том числе 5 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 9 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли, 10 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 40 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.