МВД: За минувшие сутки задержаны 92 находившихся в розыске человека

Сотрудниками органов внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 48 преступлений, совершенных за минувшие сутки.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).
Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды. Всего задержаны 92 находившихся в розыске человека, в том числе 73 разыскиваемых должника.
На автомобильных дорогах республики произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. По подозрению в совершении преступления задержаны 46 человек.