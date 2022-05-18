О нас

МВД: За минувшие сутки задержаны 92 находившихся в розыске человека

МВД: За минувшие сутки задержаны 92 находившихся в розыске человека Сотрудниками органов внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 48 преступлений, совершенных за минувшие сутки.
Происшествия
18 мая 2022 г. 09:31
МВД: За минувшие сутки задержаны 92 находившихся в розыске человека

Сотрудниками органов внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 48 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды. Всего задержаны 92 находившихся в розыске человека, в том числе 73 разыскиваемых должника.

На автомобильных дорогах республики произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. По подозрению в совершении преступления задержаны 46 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən gün axtarışda olan 92 nəfər saxlanılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане состоится презентация твиннинг-проекта
В Азербайджане состоится презентация твиннинг-проекта
18 мая 2022 г. 10:27
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе
18 мая 2022 г. 08:36
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек
Пожар в Баку потушили за 35 минут, эвакуировано 7 человек
18 мая 2022 г. 00:28
Установлена личность погибшего при пожаре в Баку
Установлена личность погибшего при пожаре в Баку
18 мая 2022 г. 00:06
МВД Азербайджана ответило посольству Великобритании
МВД Азербайджана ответило посольству Великобритании
17 мая 2022 г. 15:26
В Баку произошло ДТП, движение затруднено
В Баку произошло ДТП, движение затруднено
17 мая 2022 г. 14:02
На Абшероне произошел пожар на заводе
На Абшероне произошел пожар на заводе
17 мая 2022 г. 13:20
В Шамкире избили сотрудников Государственной налоговой службы
В Шамкире избили сотрудников Государственной налоговой службы
17 мая 2022 г. 11:52
Генпрокуратура завела уголовные дела на браконьеров
Генпрокуратура завела уголовные дела на браконьеров
17 мая 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi