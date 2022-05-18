МВД: За минувшие сутки задержаны 92 находившихся в розыске человека

Сотрудниками органов внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 48 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Сотрудниками органов внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыты 48 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды. Всего задержаны 92 находившихся в розыске человека, в том числе 73 разыскиваемых должника.

На автомобильных дорогах республики произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, один факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. По подозрению в совершении преступления задержаны 46 человек.