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МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц

МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие сутки.
Происшествия
10 августа 2020 г. 12:10
МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц
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Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, 9 августа органами внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыто 24 преступления.

Кроме того, раскрыто семь ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 8 находящихся в розыске лиц, в том числе 1 в качестве должника.

На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 1 человек погиб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 13 человек.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb

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