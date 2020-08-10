МВД: За минувшие сутки задержаны 8 находившихся в розыске лиц

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие сутки.

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, 9 августа органами внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыто 24 преступления.

Кроме того, раскрыто семь ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 8 находящихся в розыске лиц, в том числе 1 в качестве должника.

На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 1 человек погиб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 13 человек.