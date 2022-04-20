МВД: За минувшие сутки раскрыто 72 преступления

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 72 преступления.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды.
Задержаны и переданы следствию 60 разыскиваемых лиц, в том числе 42 должника.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 40 фактов, связанных с наркотиками, и три факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.
Задержаны 64 человека, подозреваемые в совершении преступлений.