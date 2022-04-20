МВД: За минувшие сутки раскрыто 72 преступления

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 72 преступления.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 72 преступления.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 21 преступление, совершенное в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 60 разыскиваемых лиц, в том числе 42 должника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 40 фактов, связанных с наркотиками, и три факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Задержаны 64 человека, подозреваемые в совершении преступлений.