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МВД: По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек

МВД: По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек Органы внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыли 99 преступлений, совершенных за минувшие сутки.
Происшествия
13 апреля 2022 г. 09:29
МВД: По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек

Органы внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыли 99 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Раскрыто 12 преступлений ранее нераскрытых. Всего задержано 46 человек, находящихся в розыске, в том числе 33 разыскиваемых в качестве должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и пять фактов, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Ötən gün cinayətlərə görə 59 nəfər saxlanılıb

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