МВД: По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек

Органы внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыли 99 преступлений, совершенных за минувшие сутки.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Раскрыто 12 преступлений ранее нераскрытых. Всего задержано 46 человек, находящихся в розыске, в том числе 33 разыскиваемых в качестве должников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и пять фактов, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек.