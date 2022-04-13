МВД: По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек

Органы внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыли 99 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Органы внутренних дел республики по «горячим следам» раскрыли 99 преступлений, совершенных за минувшие сутки.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Раскрыто 12 преступлений ранее нераскрытых. Всего задержано 46 человек, находящихся в розыске, в том числе 33 разыскиваемых в качестве должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 38 фактов, связанных с наркотиками, и пять фактов, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 59 человек.