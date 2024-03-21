МВД: За минувшие сутки задержаны 53 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 20 марта задержали 53 человека, находившихся в розыске.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 20 марта задержали 53 человека, находившихся в розыске.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Среди них 23 подозреваемых в совершении преступлений, а также 30 человек, разыскиваемых как должники.

Также было раскрыто 25 преступлений, зарегистрированных на территории страны 20 марта, и одно преступление, совершенное ранее.

Установлены 9 фактов преступлений, связанных с наркотиками, а также 3 факта, связанные с изъятием незаконно хранящегося оружия.