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МВД: За минувшие сутки задержаны 53 подозреваемых в совершении преступлений

МВД: За минувшие сутки задержаны 53 подозреваемых в совершении преступлений Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 20 марта задержали 53 человека, находившихся в розыске.
Происшествия
21 марта 2024 г. 10:34
МВД: За минувшие сутки задержаны 53 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 20 марта задержали 53 человека, находившихся в розыске.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Среди них 23 подозреваемых в совершении преступлений, а также 30 человек, разыскиваемых как должники.

Также было раскрыто 25 преступлений, зарегистрированных на территории страны 20 марта, и одно преступление, совершенное ранее.

Установлены 9 фактов преступлений, связанных с наркотиками, а также 3 факта, связанные с изъятием незаконно хранящегося оружия.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günü axtarışda olan 53 nəfər saxlanılıb

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