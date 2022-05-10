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МВД: За минувшие сутки задержаны 45 разыскиваемых

МВД: За минувшие сутки задержаны 45 разыскиваемых Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 43 преступления.
Происшествия
10 мая 2022 г. 09:26
МВД: За минувшие сутки задержаны 45 разыскиваемых

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 43 преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 45 разыскиваемых лиц, в том числе 20 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 47 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb

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