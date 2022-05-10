МВД: За минувшие сутки задержаны 45 разыскиваемых

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 43 преступления.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 43 преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 45 разыскиваемых лиц, в том числе 20 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 47 человек.