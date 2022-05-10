МВД: За минувшие сутки задержаны 45 разыскиваемых

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 43 преступления.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.
Задержаны и переданы следствию 45 разыскиваемых лиц, в том числе 20 должников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступления задержаны 47 человек.