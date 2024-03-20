О нас

МВД: За минувшие сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступления

МВД: За минувшие сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступления В Азербайджане 19 марта задержан 41 подозреваемый в совершении преступления.
Происшествия
20 марта 2024 г. 10:33
МВД: За минувшие сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступления

В Азербайджане 19 марта задержан 41 подозреваемый в совершении преступления.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел было раскрыто 31 преступление, зарегистрированное на территории страны 19 марта, а также 10 преступлений, совершенных ранее.

"Задержаны 85 человек, объявленных ранее в розыск, в том числе 57 человек, разыскиваемых как должники. Установлены 23 факта преступлений связанных с наркотиками, а также 25 фактов, связанных с изъятием незаконно хранящегося оружия", - сообщили в МВД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlaxır çərşənbəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
Обнародованы итоговые результаты вступительного экзамена в магистратуру
14 марта 2024 г. 17:52
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
Этап собеседований для участия в госпрограмме обучения за рубежом стартует в начале апреля
14 марта 2024 г. 13:29
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi