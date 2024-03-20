МВД: За минувшие сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступления

В Азербайджане 19 марта задержан 41 подозреваемый в совершении преступления.

В Азербайджане 19 марта задержан 41 подозреваемый в совершении преступления.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел было раскрыто 31 преступление, зарегистрированное на территории страны 19 марта, а также 10 преступлений, совершенных ранее.

"Задержаны 85 человек, объявленных ранее в розыск, в том числе 57 человек, разыскиваемых как должники. Установлены 23 факта преступлений связанных с наркотиками, а также 25 фактов, связанных с изъятием незаконно хранящегося оружия", - сообщили в МВД.