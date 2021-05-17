МВД: За минувшие сутки в дорожных авариях погибли 4 человека

Обнародована сводка преступлений и инцидентов, зарегистрированных органами внутренних дел за минувший день.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел 16 мая "по горячим следам" было раскрыто 16 преступлений.
Обеспечено раскрытие 4 преступлений, связанных с предшествующими периодами.
Задержан 31 человек, находившийся в розыске, в том числе 20 разыскиваемых в качестве должников.
На дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека, четверо пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 9 фактов, связанных с наркотиками.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 33 человека.