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МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов

МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов Определенно важно носить маску на открытом воздухе
Происшествия
23 ноября 2020 г. 14:41
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
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"Те, кто будет курить, снимая маску на открытом воздухе, также будут оштрафованы".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

"Определенно важно носить маску на открытом воздухе. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. С каждым днем в больницах растет число больных коронавирусом пациентов. Все должны позаботиться о ношении маски. Впредь граждан, которые будут курить на открытом воздухе, сняв маску, ожидает штраф в размере 100 манатов", - сказал Э.Захидов.

Отметим, что за нарушение требований, установленных законодательством в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица штрафуются в размере 100 манатов, должностные лица - в размере 200 манатов, юридические лица - в размере 400 манатов.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Açıq havada siqaret çəkənlər 100 manat cərimələnəcək

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