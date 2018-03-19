МВД: За два дня в автомобильных авариях по стране погибли 5 человек

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел преступлений и происшествий с 17 по 19 марта по стране.

Как сообщает Report, органами внутренних дел Азербайджана за два минувших дня было зарегистрировано 218 преступлений, 48 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 4 ранее не завершенных дела. 35 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 5, пострадали 9 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 14 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 60 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.