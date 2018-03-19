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    МВД: За два дня в автомобильных авариях по стране погибли 5 человек

    Задержаны 60 лиц, подозреваемых в совершении преступлений

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел преступлений и происшествий с 17 по 19 марта по стране.

    Как сообщает Report, органами внутренних дел Азербайджана за два минувших дня было зарегистрировано 218 преступлений, 48 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Также раскрыты 4 ранее не завершенных дела. 35 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 5, пострадали 9 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 14 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

    Задержаны 60 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

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