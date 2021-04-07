МВД: За день задержаны 7 больных коронавирусом

Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
6 апреля сотрудники полиции обнаружили 7 активных больных коронавирусом, разгуливавших в общественных местах на территории республики.
Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули по домам с соблюдением медицинских процедур, соответствующие здравоохранительные структуры были проинформированы.
В отношении одного из них, жителя Гянджи Р.Садыгова возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение антиэпидемиологического и карантинного режимов) УК АР.
В отношении другого гражданина расследование продолжается.
"Еще раз призываем граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима", - сообщили в пресс-службе МВД.