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МВД: За день задержаны 7 больных коронавирусом

МВД: За день задержаны 7 больных коронавирусом Сотрудники полиции обнаружили 7 активных больных коронавирусом, разгуливавших в общественных местах на территории республики
Происшествия
7 апреля 2021 г. 12:21
МВД: За день задержаны 7 больных коронавирусом
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Продолжаются меры по контролю над профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

6 апреля сотрудники полиции обнаружили 7 активных больных коронавирусом, разгуливавших в общественных местах на территории республики.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули по домам с соблюдением медицинских процедур, соответствующие здравоохранительные структуры были проинформированы.

В отношении одного из них, жителя Гянджи Р.Садыгова возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение антиэпидемиологического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении другого гражданина расследование продолжается.

"Еще раз призываем граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə 7 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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